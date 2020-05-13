Selçuk Bayraktar duyurdu: T3 Vakfı, İBB ile olan protokolünü feshetti

Selçuk Bayraktar, başkanı olduğu T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolün iptal edildiğini duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fesih edildiğini açıkladı.

''Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık'' ifadelerini kullanan Bayraktar, ''Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek. Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak. #MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!'' dedi.

Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık#Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek



Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz! https://t.co/nV7IxffIcp — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2020

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