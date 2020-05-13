Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: 'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini hep Türkçe savunduk

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum."
“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020
13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV
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