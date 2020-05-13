Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete bugün ikinci bir test uygulandığı aktarıldı.

Yeni test sonucu 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumspor'umuzda bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır."



KAMUOYUNA:

Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. pic.twitter.com/5xhBE0XKT3 — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) May 13, 2020

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