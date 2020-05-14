Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan 'Dornaz Alfa' ile ilgili yeni açıklama

Koronavirüse karşı yaptığı çalışmaları ve Dornaz Alfa etken maddesinin adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter’dan yeni açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin önbaskı olarak yayınlandığı duyurdu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Bilgilendirme :

İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz asimizin birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde kilinik testlere baslamak. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020

Prof. Dr. Ovalı, “Amaç, eylülde klinik testlere başlamak” bilgisini paylaştı.

Dornaz Alfa ile ilgili veriler yayınlandı

Ovalı, yaptığı açıklamada “Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı” ifadelerini kullandı.

Dornaz Alfa'nin sadece akciger problemlerine neden olan zarı eritmedigi, aynı zamanda bir anti antiviral gibi calisabildigini rapor ettigimiz ilk laboratuar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020

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