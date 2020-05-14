ÖSYM sınavların başvuru tarihini güncelledi

ÖSYM, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır."
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