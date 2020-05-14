Kastamonu'da toplu bayramlaşma yasaklandı

Kastamonu'da vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu bayramlaşmanın yasaklandığı belirtilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine, il merkezine ve ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları da yasaklandı."

Maske takmadan dolaşmak yasak

Maske takmanın öneminin de vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."