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    Deneme kabinlerinde 'acil butonlu' koronavirüs önlemi

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (206)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005141042038259-deneme-kabinlerinde-acil-butonlu-koronavirus-onlemi/

    AVM'lerdeki giyim mağazalarında hijyen sağlanması için deneme kabinlerinde 'acil butonu' kullanılıyor. Kabindeki müşterinin her türlü ihtiyacı için butonu kullanması ve bu sayede dışarıyla fiziksel etkileşiminin kesilmesi amaçlanıyor. Müşteri kabinden çıktıktan görevliler kabini ve denenmiş kıyafeti özel nano-sprey ile dezenfekte ediyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte 21 Mart itibariyle faaliyetlerine ara veren AVM’ler 11 Mayıs’ta tekrar açıldı.

    Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak adına yeni teknolojiler kullanılıyor. Bu kapsamda deneme kabinlerine konulan acil butonları da dikkat çekiyor. 

    'Denenen giysilerin hijyeni önem taşıyor'

    Mağazalarda ki hijyen kurallarıyla ilgili açıklama yapan DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy  “Müşteri mağazada ürün denemek istediğinde kabine geliyor. Eğer müşteri ürünü almazsa kabin içerisinde bırakıyor. Kabin görevlisi bu ürünü başka bir yere alıp, nano spreylerle dezenfekte ediyor. Bir süre başka bir ortamda tutulan ürün birkaç dakika içinde tekrar reyona kazandırılıyor. Bu nano sprey gümüş iyon teknolojisi aynı zamanda bir yere sıkıldığı zaman 30 gün boyunca uygulandığı bölgede hiçbir mikrop barındırmayan bir formüle sahip. Ayrıca insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Müşteri kabinden çıktıktan sonra kabine de bu spreyle dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Müşteri kabinden çıktıktan sonra mağaza görevlileri gelip hem kabini hem de denenmiş kıyafeti özel nano-sprey ile dezenfekte ediyor
    © DHA /
    Müşteri kabinden çıktıktan sonra mağaza görevlileri gelip hem kabini hem de denenmiş kıyafeti özel nano-sprey ile dezenfekte ediyor

    'Numaralarla kasaya alınıyorlar'

    Alışveriş sürecinin son noktasında ise sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Müşteriler kasaya geldiklerinde sosyal mesafe kuralının ihlali gibi bir durumun oluşmaması için numaralarla kasaya alınıyorlar. Sosyal mesafeye uyulması için yerlerde uyarılar bulunuyor. Her kasa başında el dezenfektanları bulunuyor. Tüm müşterilerimize kredi kartının temassız özelliğini kullanmalarını öneriyoruz. Bu dönemde insanlar kredi kartlarının temassız özelliğini daha çok kullanmaya başladılar. Her müşteriden sonra cihazlarımızı temizliyoruz. Müşteriler ödemeyi yaptıktan sonra mağazadan çıktığı noktada da el dezenfektanı kullanıyor. Mağaza içinde, kasada ve kabinde uyguladığımız bu önlemler, müşterilere her anlamda daha rahat ve keyifli alışveriş sağlıyor” açıklamalarında bulundu.

    'Hijyenik bir ortamda alışveriş yapıyoruz'

    Mağazada alışveriş yapan müşteri Fatih Öztürk, kabinlerde ürünleri rahat bir şekilde deneyebildiklerini söyleyerek, “Kabinlerin temizliği gayet iyi kontrol ediliyor. Mağazaya girerken maskemiz yoktu. Bize maske verildi. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapıyoruz. Ayrıca sosyal mesafeye de uyuluyor” şeklinde konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (206)
    Etiketler:
    Alışveriş, Mağaza, Koronavirüs, Hijyen, kabin, AVM
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