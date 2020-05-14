Afyonkarahisar'da 270 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede M.E'nin evinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheliyi takibe alarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde plakası belirlenen aracı durdurdu.

Yapılan aramada araçta, 250 adet sikke ve 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Araçtaki Y.Y. ile M.E. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.