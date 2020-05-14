Alanya'da yaşayan Ukraynalılardan Katyuşa şarkısına tepki gösteren elçiye eleştiri

Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü nedeniyle Alanya'da yapılan kutlamalar hakkındaki sözleri nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya yönelik eleştiriler devam ediyor.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'ün Facebook'taki paylaşımına yorum yapan Ukraynalılar, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e 9 Mayıs'ta düzenlenen etkinlik için teşekkür ederken Sibiha'nın tutumundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

'Ukrayna'nın ekonomik başarıları üzerinden PR yapın'

Aleksandra Kabakçı adlı kullanıcı, "Alanya'da yaşayan Ukraynalı aile olarak kutlamaya izin veren Alanya belediye başkanına çok teşekkür ederiz. 'Ukraynalı yoldaşlarımız', Zafer Günü yerine Ukrayna'nın ekonomik başarıları üzerinden PR çalışması yapsa daha iyi olur" yazdı.

Marina Litvina adlı kullanıcının yorumu, "Katyuşa şarkısını seviyorum ve çocuklarıma öğretiyorum. Zafer Günü, benim için büyük bir bayramdı ve öyle olmaya devam ediyor. Alanya'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesi harika bir şey" şeklinde oldu.

'Alanya'da kendimi evimde gibi hissediyorum'

Ukrayna asıllı ABD vatandaşı olduğunu belirten Yuriy Jarçuk, son beş yıldır Alanya'ya gittiğini kaydederek, "Türklerin iyiliği ve misafirperverliği sayesinde burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Eski SSCB vatandaşlarının Alanya'yı kendi evleri olarak seçmelerinin nedeni bu. Zafer Günü'ne desteği için belediye başkanına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Elçi Türkiye'deki Ukraynalılardan özür dilemeli'

Yevgeniy Kolesnik ise, Sibiha'nın başta Alanya olmak üzere Türkiye'de yaşayan Ukraynalılardan özür dilemesi için bir dilekçe oluşturulmasını önerdi.

Sibiha'nın elçilik yetkilerini devredip hemen Türkiye'den ayrılması gerektiğini yazan Kolesnik, "Bu tür beyinsiz kişilerin yurtdışında ülkemi temsil etmesini kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Ukraynalı Büyükelçi Andrey Sibiha, Twitter açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Alanya’da bir araçtan zaferin sembollerinden birisi olan Katyuşa şarkısının çalınmasını ‘provokasyon’ olarak nitelemişti.

Sibiha, “Alanya Belediyesi’nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

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