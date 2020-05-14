CHP'li Özel: Bazen sözün şehvetine kapılabiliyor insan, fakat amacım belli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türk Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Özel, “Önemli olan ne kast ettiğim ve konuşmayı dinlediğinizde ne kast ettiğimi açıkça görüyorsunuz. Bazen sözün şehvetine kapılabiliyor insan fakat amacım belli. Ben bir demokratım” dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Özgür Özel’den gelen telefon' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Pazartesi günü Özgür Özel’in sözleri üzerinden tartışılan darbe meselesini yazdım. Özel ve Canan Kaftancıoğlu’nun askeri darbe istemediğini ama toplumun sol kesiminin Gezi’de olduğu gibi sokaklara döküldüğü ve mevcut iktidarın bu şekilde bir devrim ile iktidardan indirildiği gibi bir hayalleri olabileceğini söyledim" ifadesiyle başladı.

Alçı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Manşet atacak olursak, askeri darbe değil ama bir devrim istiyorlar, dedim.

Bu iki ismin de CHP’nin ulusalcı değil solcu kanadından olduğunu da hatırlattım. Yani TSK ile arası iyi olan CHP’lilerden değiller.

Yazım üzerine Özgür Özel aradı.

Uzun uzun konuştuk.

Özel, iktidar cephesinin 'Askeri darbe istiyor' diyerek ağır eleştiriler yönelttiği konuşmasında sandığa atıf yaptığını hatırlatıp 'Kesip biçerek başka yere çekme gayretleri kasıtlı. Bunlar suni gündem yaratma çabaları Nagehan Hanım' dedi.

'Önemli olan ne kast ettiğim'

Ama ’Türk Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar’ demek çok sorunlu bir ifade değil mi? O cümle ile ilgili bir özeleştiri yapmayacak mısınız?' diye sorunca da...

'Önemli olan ne kast ettiğim ve konuşmayı dinlediğinizde ne kast ettiğimi açıkça görüyorsunuz. Bazen sözün şehvetine kapılabiliyor insan fakat amacım belli. Ben bir demokratım' diye konuştu.

Konu benim işaret ettiğim devrim hayaline gelince ise...

'Nagehan Hanım özellikle o konuyu belirtmek istiyorum... Asla öyle bir devrim hayalim yok. Ben demokratik yolla yani sandık yoluyla barışçı siyasal değişim istiyorum. Ben sokakların karışması yoluyla gelecek kanlı bir devrimin ülkeye fayda getireceğine inanmıyorum. O anlamda devrimci değilim. Hepimiz demokrat olmak zorundayız. O konuşmada da anlatmaya çalıştım. Bugünkü düzen toplumun bunu değiştirme isteği ile sandıkta değişecek. Öyle devrim, ihtilal, sokak lafları yanlış. Bu adaletsizlik ve bu ekonomik çöküşe karşı insanlar zaten tepkilerini demokratik yollardan koyacaklar. Benim demokrasi ve sandık dışında başka bir yöntem isteme ya da işaret etme gibi bir amacım ya da isteğim olamaz.'"