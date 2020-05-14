Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim' çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki videolu paylaşımında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Parlamentodaki milletvekillerine ve bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Bizim çiftçilerimiz borç batağında. Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı. 12. maddesine göre, milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006. Şimdi 2020. Hiçbir zaman yüzde 1'i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum, gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın."

Açık çağrımdır!

Gelin, çiftçilerin borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın.#DünyaÇiftçilerGünü kutlu olsun! pic.twitter.com/GZ1dMLrjyc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2020

​