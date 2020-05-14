İBB Başkanı İmamoğlu, ORC'nin 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları' anketinde listeye giremedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ORC'nin 'Son 1 yılın en başarılı büyükşehir belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'da kendine yer bulamadı.
Anket sonuçlarına göre, son 1 yılın en başarılı belediye başkanı yüzde 62.7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.
Son 1 yılın " En Başarılı "— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 13, 2020
Büyükşehir Belediye Başkanları
(1) @FatmaSahin
(2) @Y_Buyukersen
(3) @cengizergun
(4) @Alinuraktas70
(5) @mansuryavas06
(6) @osmanzolan
(7) @BocekMuhittin
(8) @hayrettingng
(9) @tuncsoyer
(10)@mhilmiguler pic.twitter.com/SQdfrgPh63
İkinci sırada yüzde 60.6 puanla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırada ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 58.1 puanla yer aldı.
Mansur Yavaş 5. sırada
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 56.3'le beşinci olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 53.3 puanla 9. oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.
En başarılı ilçe belediye başkanları
Öte yandan son 1 yılın en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse birinci oldu.
Son 1 yılın " En Başarılı "— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 13, 2020
Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları @MuratKoseMamak @sonercetin01 @mt_goksu @DenizKoken @Av_umituysal @serkanacarizmir @mustafadundar65 @drcemiltugay @AdemMuratYucel @a_pekyatirmaci pic.twitter.com/iwgfiA1S7C
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