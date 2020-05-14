İBB Başkanı İmamoğlu, ORC'nin 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları' anketinde listeye giremedi

ORC Araştırma Şirketi 'en başarılı' büyükşehir belediye başkanlarının anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62.7 ile birinci sırada yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.