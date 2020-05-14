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    Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu makamda bulunan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Yeniçağ gazetesinden Berkay Bigeç'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 'acil' diyerek Belediye Meclisi’ne getirdiği Tatlar Arıtma Tesisi’nin ve su borularının yenilenmesi işi için kredi talebi 2019 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen Meclis’te reddedilmiş, 2020 yılında ise ertelenerek ötelenmişti.

    Eski başkan Melih Gökçek’in Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2007 ve 2009 yılında 536 milyon TL borçlanma yetkisi aldığı ancak bu paranın başka işlerde kullanıldığı iddia edildi. Mansur Yavaş, arıtma tesisinin yapılması için kredi alınmasına rağmen halk sağlığını tehdit eden işin yapılmaması nedeniyle, Melih Gökçek hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'çevrenin taksirle kirletilmesi' suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda şikayetin konusu olarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İ. Melih Gökçek ve resen araştırılacak diğer şüphelilerin, acil ihtiyaç olarak nitelendirilen ve 20 yıl önce yapılmasının gerektiği açıkça bildirilen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin revizyonunun yapılmaması ile halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak TCK 257. Maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    'Bahsettiği tutar geçmişte aldığı 1 dinozor parası ediyor'

    Yavaş’ın şikayetinde, Gökçek’in asbestli borular için Twitter hesabından yaptığı "220 KM asbestli boru döşenmesi, kilometresi her şey dahil 37 bin TL'den 8 milyon 140 bin TL'dir. Koca ASKİ'nin 8 milyonu yok mu? Niye algı yönetimi yapıyorsun Sayın Yavaş?" paylaşımına atıfta bulunuldu.

    ​Suç duyurusunda "Şüphelinin paylaşımında belirttiği rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakam şüphelinin geçmişte aldığı dinozorlardan sadece 1 tanesinin parasıdır. Şüphelinin bu paylaşımı yapmaktaki amacı müvekkilin başarısız olduğu izlenimini uyandırarak itibarının zedelenmesini sağlamaktır. Paylaşımdaki rakamlar gerçeği yansıtmıyor olsa da söz konusu yatırımların yapılmamış olması bir gerçektir. Bu yatırımların yapılamamasının sorumlusu ise şüphelidir" ifadeleri kullanılarak Gökçek’in 23.5 yıl yönettiği dönemde bu yatırımların yapılmadığına dikkat çekildi.

    'Kredi verilmesine rağmen para başka yerlere harcandı'

    Suç duyurusunda, "Şüphelinin Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyenin borçlanmasına ilişkin meclis kararlarından birkaç örnek vermek gerekirse; 15.01.2009 tarihinde 500 Milyon TL borçlanmasına, 13.02.2009 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için 60 milyon TL borçlanmasına, en önemlisi de 14.05.2007 tarihinde 'Gerede Sistemi ile Tatlar Geri Dönüşümlü Su Projesi' için 536.000.000 TL borçlanılmasına karar verilmiştir. Fakat yukarıda belirttiğimiz rapordan da açıkça görüleceği üzere alınan bu para Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için kullanılmamıştır. Söz konusu borçlanma ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

    ODTÜ öğretim görevlilerinin ve Bakanlık raporlarının da yer aldığı suç duyurusunda, 20 yıl önce bile yenilenme işlemi gereken tesiste bugüne dek hiçbir revizyon yapılmadığının altı çizildi.

    ODTÜ ve bakanlıktan 'acil yapılmalı' raporları

    Tatlar Arıtma Tesisleri için ODTÜ öğretim üyelerinin yazdığı raporda gelen suyun mevcut tesis kapasitesi ile arıtılmasının mümkün olmadığı belirtilmiş, kirli suyun Ankara Çayı ve Sakarya Nehrine karıştığı ifade edilmişti. Raporda bu durumun sulama ve içme suyu için zararlarından bahsedilmişti.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ise, Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (ASKİ) yazı yazarak, Tatlar Tesisi’nin kapasitesinin suyu temizlemeye yetmemesi nedeniyle bir an önce yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını bildirmişti.

    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Mansur Yavaş
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