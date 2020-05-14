8 gündür yeni koronavirüs vakasına rastlanmayan Karabük'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Karabük Valisi Fuat Gürel, alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların kuralla uyması sayesinde kentte 8 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

Kazanımların devam ettirilmesi gerektiğini belirten Gürel, "Havaların ısınmasıyla sokaklarımızdaki kalabalıklar artmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

​Virüs tehlikesinin geçmediğini ve mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürel, şöyle devam etti:

"Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım."