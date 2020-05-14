Yerli otomobilde ÇED Raporu görüşe açıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu görüşe açıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu'nun görüşe açıldığı duyuruldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bursa ile Gemlik, ilcesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya BURSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir."

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği 3 Mart'ta onaylanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının yerli otomobil fabrikasının temel atma tarihinde bir aksaklığa yol açmasını beklemediklerini belirterek "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz" demişti.

