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    Rize Valisi Çeber: Maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık

    © AA / Rize Valiliği
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (767)
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    Rize Valisi Kemal Çeber, eczane ve marketlerde maske satılacağına işaret ederek, "Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" dedi.

    Rize Valisi Çeber, valilik önünde düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı.

    İki konu hakkında karar aldıklarını ifade eden Çeber, "65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda, yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerli" diye konuştu.

    Maskelerin de artık her yerde bulunabildiğini belirten Çeber, "200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketlerde maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" dedi.

    Çay müstahsillerine seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırılması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni gelişmeler ışığında çay müstahsillerine seyahat kısıtlamasını belli şartlarda kalmak koşuluyla kaldırdığını hatırlatan Çeber, şu ifadeleri kullandı:

    "19 Mayıs gecesi çay müstahsillerimiz belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek.  Ülkemizde ve ilimize salgınla ilgili iyi yol alındığı için hükumetimiz böyle bir karar aldı. Kritik bir süreç ve herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir anlamda vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yapılabileceği yaptı. Bundan sonraki iş vatandaşlarımıza kalıyor." 

    Çeber, sözlerine şöyle devam etti:

    "Çay müstahsillerimiz, e-devlet veya 199 Vefa hatlarına başvurarak çay bölgesine gelmek istediğini beyan edecek. Başvuruyu alan Bakanlığımız bunu Çaykur'a bildirecek ve teyidi aldıktan sonra müstahsiller ile mecburi olarak refakatinde bulunanlara izin verilmiş olacak. Bu bilgiler illere de gönderilecek. Bizler de ilimize gelecek kişileri öğrenmiş olacağız. İlimize 20 Mayıs'tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecek. İhtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor. Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak. Kontrolden sonra vatandaşlarımıza taahhütnameler imzalatılacak."

    'Hoş geldin ziyaretlerine gitmeyin'

    Kente gelen vatandaşların bir hafta karantina sürecinde kalması gerektiğini anlatan Çeber, şöyle konuştu:

    "Bu kişiler bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracak. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye sağlık ekiplerimiz pandemi testi yapacak. Testi negatif çıkan vatandaşımız dışarı çıkabilecek ve evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Gelirken 7 günlük ihtiyaç malzemelerinizi de yanınızda getirin. Bu süre içinde ihtiyaç olursa her bir marketimiz servisle bu ihtiyaçları giderecek. 14 günlük sürenin ardından vatandaşlarımız, bizim uyduğumuz kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek."

    Cuma gününden itibaren camilerden anonslar yapacaklarını dile getiren Çeber, "Vatandaşlarımızın il dışından gelen kişilere 'Hoş geldin' ziyaretine gitmemesi için anonslar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmalarını telefonla yapmasını istiyoruz" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (767)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Market, Eczane, Karantina, Ramazan Bayramı, izolasyon, Çay, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Kemal Çeber, Maske, Koronavirüs, Rize
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