Irak'taki 180 Türk Adana'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

Irak'taki 180 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi.

Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurdu'na gönderildi. Türk vatandaşları burada 14 gün karantinada kalacak.