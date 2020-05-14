e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın, mirasçılık belgesine 'e-Devlet' üzerinden ulaşılmasına yönelik uygulaması kapsamında Şubat 2018'den bugüne kadar 5 milyon 127 bin 965 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine 'e-Devlet' üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Bakanlığın, 'e-Devlet' üzerinden sunduğu hizmetler arasına 'Veraset İlamı Sorgulama' da eklendi.

'e-Devlet' üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olanlarla ilgili mirasçılık belgesine erişim 22 Şubat 2018'de başladı. Uygulamanın ilk yılındaki işlem sayısı 3 milyon 535 bin 356 oldu.

Geçen yıl ise 1 milyon 168 bin 175 miras sorgulama işlemi gerçekleştirildi. Bu yıl içindeki işlem sayısı 424 bin 434 olarak kayıtlara geçti. Uygulamanın başlamasından bugüne kadarki toplam işlem sayısı ise 5 milyon 127 bin 965'e ulaştı.