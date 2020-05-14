Metin Külünk’ün paylaşımına İBB’den yanıt: Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmaktadır

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Marmaray’da çekilen bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Külünk'ün bu mesajına, İBB "Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmaktadır" yanıtı geldi.

Külünk, videoyu paylaşırken “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır” ifadelerini kullandı.

Burası İstanbul/Marmaray



Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! pic.twitter.com/1NDRgz8cTR — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 14, 2020

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa Twitter hesabından Külünk’ün paylaşımına yanıt verildi.

İBB’nin yanıtında “Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, Marmaray ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz” denildi.

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Metin Bey Merhaba,



Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, [@Marmaraytcdd ] ile iletişime geçmenizi rica ederiz.



İyi günler dileriz.



>>B140520 — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) May 14, 2020

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