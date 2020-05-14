Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, 30 ülkenin katılımıyla icra edilen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda #COVID19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/5ZxaHJUQPl — TSK (@TSKGnkur) May 14, 2020

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