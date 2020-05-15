Muharrem İnce'den İş Bankası tepkisi: Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir, bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı

CHP'li Muharrem İnce, CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir an önce bitirilmesi' talimatı vermesine tepki gösterdi. İnce, "Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir. Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile kontrolü CHP'ye bırakılan İş Bankası hisselerini Hazine'ye devretmek için çalışmalar yapan AK Parti'nin bu konuda süreci hızlandırmak istediği iddialarına ilişkin, Muharrem İnce'den değerlendirmeler geldi.

Türkiye İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devri için başlatılan çalışma konusunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir an önce sonlandırılması talimatı vermişti.

CHP'li İnce konuyla ilgili Twitter'dan tepki gösterdi ve "Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin, ekonomide yeni sorunlara kapı aralamayın" dedi.

İnce'nin açıklaması şöyle:

- Tulumbada su bitince ne yapacaklarını şaşırdılar, gözlerini yine Atatürk’ün mirasına diktiler. CHP’nin İş Bankası hisseleri üzerindeki yönetim hakkını gasp etmek, miras hukukunu, mülkiyet hakkını yok saymaktır.

- Miras hukukunu yok sayarak, Atatürk’ü mirasını çiğneyerek İş Bankası’na çökmeyi düşünen bir kafa evinize, barkınıza, bankadaki paranıza da çökebilir.

- Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin, ekonomide yeni sorunlara kapı aralamayın

Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin, ekonomide yeni sorunlara kapı aralamayın. — Muharrem İNCE (@vekilince) May 14, 2020

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