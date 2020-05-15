Koronavirüs döneminde 900 bin hanenin elektriği kesildi, 118 bin hane icralık oldu

Koronavirüs salgını süresince 900 bin hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiği, 118 bin hanenin ise borçlarından ötürü icralık olduğu öğrenildi.

Elektrik dağıtım şirketleri, salgın döneminde de fatura ödemelerini ertelemedi ve çok sayıda vatandaşın elektriği kesildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bu konudaki soru önergesini yanıtladı. Bakan, Türkiye'de elektrik abonelerine her dönem 59 milyon 238 bin 582 adet fatura gönderildiğini ve 2020 Şubat aynı sonu itibarıyla bunlardan yüzde 1.52'sinin faturaları ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Borcundan dolayı icraya verilenlerin de yüzde 0.2 olduğunu belirtti. Önerge sahibi Yavuzyılmaz “Tarımsal sulama nedeniyle çiftçinin 2 milyar lira elektrik borcu bu hesaba dahil değil” dedi.