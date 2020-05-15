Anket: Koronavirüs önlemleri konusunda herkes kendisine güveniyor, başkasından şüpheleniyor

Ipsos Araştırma tarafılan yapılan bir ankette, vatandaşların yüzde 95'inin salgın konusunda yeterli önlem aldığını düşündüğü ancak diğer vatandaşların aldıkları önlemlerden şüphe duydukları ortaya çıkarıldı.

Ipsos Araştırma şirketinin 24-28 Nisan tarihli araştırmasına göre, yüzde 95 oranıyla vatandaşların tamamına yakını salgın konusunda yeteri kadar önlem aldığını düşünüyor. Vatandaşların yüzde 93’ü ailelerinin de yeteri kadar önlem aldığı görüşünde. Önlem konusunda kendine bu kadar güvenen vatandaş iş diğer vatandaşlara gelince konuya hayli şüpheli yaklaşıyor. Vatandaşların sadece üçte biri (yüzde 35) diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, sonuçları şöyle yorumladı:

“Türkiye’de önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer zorunlu olmadıkça ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıyor. Doktorlar; sokağa çıkmak zorunda olanlara eldiven takma, kolonya bulundurma ve kalabalık yerlerden uzak durma tavsiyesinde bulunuyor. Ancak buna rağmen istenilen tutum tam olarak sağlanamadığından vatandaşların sadece üçte biri diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Vatandaşlar salgına karşı yeterince korunma önlemi alıp almama sorusu ile karşılaştıklarında kendilerinin ve yakınlarının yeterince önlem aldığını ancak toplumun geri kalanının almadığını belirtiyorlar.

Bunu sosyal izolasyon nedeniyle birbirimizden uzaklaşmış olmamıza bağlayabiliriz. Diğer insanların ne önlemler aldıklarını, neler yapıp yapmadıklarını görme ihtimalimiz eskisi gibi değil. Ev ziyaretleri minimuma indi, misafirliğe gitmeyenlerin oranı yüzde 93, bu nedenle ancak sokak gözlemleri ile ya da sosyal medya paylaşımları temel alınarak yorum yapılabiliyor. Bu da diğer insanların yeterince önlem almadıkları yargısını besliyor.”