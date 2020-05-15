AİHM'den Odatv yöneticileri Terkoğlu ile Pehlivan için tazminat kararı: Tutuklama sürecinde hak ihlali yapıldı

MİT şehidinin görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Odatv yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yargılandıkları davaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru sonuçlandı.

AİHM, Adalet Bakanlığı'nın tutuklama sürecine ilişkin 'hak ihlali yapıldığı' yönündeki deklerasyonunu 9 Nisan'daki kararla kabul etti. Bu kararla bakanlık Odatv yönetici Barış Terkoğlu işle Barış Pehlivan'a belirlediği bir miktarda tazminat ödemeyi kabul etmiş oldu.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat ücretinin Pehlivan ve Terkoğlu'na ödenmesi bekleniyor.