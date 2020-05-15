İstanbul'da AVM'lere klimalı havalandırma yasağı

Bilim insanlarının virüsü daha da yayacağından endişe ettiği alışveriş merkezlerindeki klimalı havalandırmalara yasak geliyor. İlk yasak İstanbul'daki AVM'lerde başladı. AVM'ler sadece yüzde 100 temiz havayla havalandırılacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, açılmalarına karar verilmesinin ardından halkın adeta hücum edip önünde uzun kuyruklar oluşturduğu alışveriş merkezlerinde klimalı havalandırmaya yasak geldi.

İlk etapta İstanbul'daki AVM'ler için uygulamaya giren yasakların ülke geneline yayılacağı ifade edildi. Çok sayıda insanın alışveriş yapacağı geniş alanlar yeni düzenlemeyle birlikte sadece yüzde 100 temiz hava yoluyla havalandırılacak.

Klimalı havalandırma içerideki havayı sistemde dolaştırıp tekrar içeri aldığı için salgının AVM'lerde çok hızlı bir şekilde yayılabileceği uyarıları yapılmıştı.

Para cezası kesilecek

Yeni düzenlemelere uymayan AVM yönetimleri, mağazalar ve müşterilere 3 bin 150 lira ceza kesilecek.

İstanbul'daki tüm ilçelerdeki AVM'lerin kurallara uyup uymadıkları 5 kişilik komisyonla haftada en az bir kez denetlenecek.

Asansörleri sadece engelli vatandaşlar kullanacak

Müşteriler AVM'lerdeki asansörleri kullanamayacak, sadece engelli ve benzeri zorunlu ihtiyacı olanlar binebilecek. Asansörde de kişiler arası mesafe 1 metre olacak.

Müşteri sayısında yüzde 10 kuralı işleyecek. Örneğin, bin metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. AVM'lerdeki yeme-içme bölümlerinde bulunan lokantalar mesafe şartı uygulanmak üzere sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Giriş ve çıkışlar tek yönden yapılacak. AVM'ye giren bir müşteri en fazla 3 saat içinde dışarı çıkmak zorunda kalacak.

Kırmızı ışık yeşile dönmeden içeri girilemeyecek

AVM'lerde önlemleri değerlendiren Securitas Güvenlik Teknolojide Sorumlu Başkanı Emre Erdal, kullanılacak teknoloji ile AVM'lerde kuyruk ve yığılma gibi görüntülerin engellenebileceğini söyledi.

Tüm AVM'lerde elle ateş ölçmek yerine termal kameraların kullanılması gerektiğine işaret eden Erdal, içerideki kişi sayısının da kameralar yoluyla ölçülüp düzene sokulabileceğini belirtti.

Erdal, AVM girişlerinde tıpkı trafik ışıklarında olduğu gibi yeşil ve kırmızı lambalar olacağını, kırmızı ışık yeşile dönmeden içeri girilemeyeceğini anlattı.