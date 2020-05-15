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    Suç örgütlerine 'hijyen' operasyonu: Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' da gözaltında

    © DHA /
    Türkiye
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    Sosyal medya üzerinden suç örgütü ele başlarının birbirini ölümle tehdit ettiği videoların ardından emniyet birimleri harekete geçti. 'Hijyen operasyonu' adı verilen baskınlarda aralarında Sedat Peker'i tehdit ettiği videoyla gündeme gelen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu öğrenildi. Akkuş, Sedat Peker'i tehdit ettiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme gelmişti.  

    Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği, ​Akkuş'la birlikte Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.'nin de İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

    Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 kişinin de gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri belirtildi.

    Mafya tipi yapılanma

    Yapılan baskına hijyen operasyonu adı verilirken, çalışmanın son dönemlerde sosyal medya üzerinden gerçekleşen, Türkiye'de tanınan suç örgütleri lehinde ve aleyhinde tehditlerin toplumun genel olarak huzurunu bozduğu, mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olan kişilere yönelik gerçekleştiği belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

    "Hijyen adı verilen operasyon, son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şahıslarla yönelik gerçekleştirildi.

    © AA / Emniyet Genel Müdürlüğü
    'Hijyen' operasyonunda ele geçirilen silahlar

    Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahıslarla ilgili olarak;

    KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik 15.05.2020 tarihinde 'Hijyen' kodlu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

    © AA / Emniyet Genel Müdürlüğü
    'Hijyen' operasyonunda ele geçirilen silahlar

    Bu kapsamda;

    1. G.A. (İstanbul - Mersin) - 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet Polis ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan

    2. C.Ç. (İstanbul) - 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 adet kelepçe

    3. Z. Ç. (İstanbul) - 2 adet bıçak

    4. A. Y. (İstanbul)

    5. A. C. (Mersin) – 1 adet tabanca, 17 adet fişek

    6. A.Ö. (Adıyaman) – 1 adet tabanca, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, 57 adet fişek, 3 adet şarjör, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke,

    7. B.İ. (Bursa) – 1 adet tabanca, 11 adet fişek

    8. E. Ş. (Antalya)

    9. N. K. (Ankara)

    10. F. D. (Sakarya) İsimli şahıslar yakalanmıştır.

    Yapılan aramalarda toplam 4 adet tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet Polis ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."

    Etiketler:
    Sosyal medya, Tehdit, Silah, Sedat Peker, Hijyen, Gözaltı, Operasyon, İçişleri Bakanlığı, Güniz Akkuş, İstanbul
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