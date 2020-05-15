Bakan Pakdemirli: Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı, önümüzdeki hafta hayvanlara vermeye başlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Hayvanlarda aşı çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Toplamda eylüle kadar sürecek bir çalışma. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Covid-19 aşısı için anti serum çalışmalarının başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Toplamda eylüle kadar sürecek bir çalışma. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Enstitülerimiz takdire şayan enstitüler. Sığır vebasını yenmiş bir enstitüyüz. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca şunları söyledi:

"En yakın zamanda gelişmelerle ilgili sizlere bilgi sağlayacağız ama şu an itibariyle dünyanın da pek çok ülkesinin de önünde olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalar şimdilik devam ediyor. Inaktif edilen virüs ilerideki aşı çalışmalarına da aday olacak.

Bizim araştırma enstitüsü olarak yaptığımız çalışma sadece bu değil. İstanbul ve Ankara'daki atık sularda araştırmalar yapıyoruz. Birtakım bulgulara da rastladık. Bunla ilgili dünyada da makale yayınladık.

'Türk topraklarında yetişen bitkiler araştırılıyor'

Marketlerden örneklerden sürüntü alıyoruz, korona taraması yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle bir fayda sağlayabilir miyiz araştırılıyor."

"Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. Dünyada 80'e yakın yerde bu iş çalışılıyor. İnşallah ipi Türk hekimleri, Türk doktorları, Türk sağlıkçıları göğüsler ama dediğim gibi burada önemli olan en hızlı şekilde bunun bulunması" diyen Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz."

Pakdemirli ayrıca, "Marketlerle ilgili şu an bulgumuz yok" dedi.