RTÜK üyesi Taşçı: Sevda Noyan'ın 'Listem hazır' dediği program gündeme getirilmedi

Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programının ve Sevda Noyan’ın ifadelerinin RTÜK toplantısı gündemine alınmadığını söyledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in mazeret bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadığını belirten Taşçı, “Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmesi” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “mazeret” bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı.

“Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 14, 2020

​Ne olmuştu?

Yazar Sevda Noyan, katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."