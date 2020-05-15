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    Sağlık Bakanlığı'ndan 'normalleşme' rehberi

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (211)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005151042046873-saglik-bakanligindan-normallesme-rehberi/

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında kademeli olarak uygulanan normalleşme sürecinde takip edilmesi gereken tedbirlere ilişkin 13 rehber daha yayımladı. Bakkallara, maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.

    Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak 'Kovid-19' tedbirlerine ilişkin 13 rehber daha yayımladı.

    Bakanlığın rehberinde; madenlerde, şantiyelerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ve bayilerde, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinde, ayakkabı ve çanta satışı yapılan yerlerde, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde, minibüslerde, terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazasında alınması gereken önlemler yer aldı.

    Buna göre;

    • Bakkallara maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.
    • Madenlerde, zorunlu haller dışında görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmaması gerektiği bildirildi.
    • Şantiyelerde, kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip, tedbirlere uyulması gerektiği kaydedildi.
    • Yine pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, büfe, kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmasının teşvik edilmesi, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi.
    • Ayakkabı ve çanta satışı yapılan iş yerlerine misafir alınmaması, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenlenmesi, havalandırılması, temizlenmesi, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinmesi, minibüslerde genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması; terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri istenmesi gerektiği belirtildi.
    • Yine kitap ve kırtasiye ile oyuncak mağazalarının kapı ve pencerelerinin açılarak sık havalandırılması istendi.
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (211)
    Etiketler:
    Sosyal mesafe, Maske, Koronavirüs, Türkiye, şantiye, Maden, kırtasiye, Minibüs, Mağaza, Bakkal, kasap, Kovid-19, Normalleşme, Sağlık Bakanlığı
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    Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Bir grup genç, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı.
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