Sağlık Bakanlığı'ndan 'normalleşme' rehberi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında kademeli olarak uygulanan normalleşme sürecinde takip edilmesi gereken tedbirlere ilişkin 13 rehber daha yayımladı. Bakkallara, maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak 'Kovid-19' tedbirlerine ilişkin 13 rehber daha yayımladı.

Bakanlığın rehberinde; madenlerde, şantiyelerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ve bayilerde, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinde, ayakkabı ve çanta satışı yapılan yerlerde, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde, minibüslerde, terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazasında alınması gereken önlemler yer aldı.

Buna göre;