Furkan Vakfı evlerine kapatma kararı

Adana'da Furkan Vakfı'na bağlı öğrenci evleri için yeniden kapatma kararı verildi.

Furkan Gönüllüleri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak 2018 tarihinde hayır kapısı olan Furkan Vakfı’na operasyon yapıldı ve kapısına kilit vuruldu; Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul Hocaefendi suçsuz yere ve asılsız iddialarla tutuklandı ve 22 ay cezaevinde kaldı. 5 Nisan 2018’de ‘Furkan Vakfı'na ait kaçak yurt’ denilerek Furkan Gönüllüsü üniversiteli gençleri ve o binalarda oturan aileleri sabah baskınıyla sırf Alparslan Hoca'yı seviyorlar diye kapı dışarı ettiler ve evlerine mühür vurdular. Aileler eşyalarını, sınav haftasında olan öğrenciler hem eşyalarını hem de kitaplarını alamadılar ve aylarca mağdur edildiler. Üstelik bu sebeple Furkan Vakfı’na 240 bin TL civarında ceza kestiler.

Halbuki daha önce Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, binayı incelemiş ve binanın ‘kaçak yurt olmadığını, mesken olarak kullanıldığını’ resmi evrakla belgelemişti. Buna rağmen öğrenciler ve aynı binada yaşayan aileler dışarı atıldılar. Aile ve öğrenciler mücadelelerini sürdürdüler. Önce para cezasına itiraz edildi. Yapılan itirazlar neticesinde 1. Sulh Ceza Mahkemesince bu evlerin ‘öğrenci evi’ olduğu, mesken olarak kullanıldığı, Vakfa kesilen 240 bin liralık para cezasının usulsüz olduğu karara bağlanarak ceza iptal edildi. 8 ay sonra da yerel mahkeme kararıyla ‘binanın kaçak yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı’ kararı verildi; öğrenciler ve aileler tekrar evlerine döndüler. 8 ay yaşadıkları mağduriyet yanlarına kâr kaldı! Ne var ki İlçe Milli Eğitim raporunda ve mahkeme kararında bu binanın ‘kaçak yurt olmadığı mesken olarak kullanıldığı’ söylendiği halde, şimdi evler hakkında yeniden kapatma kararı verildi ve 20 Mayıs 2020 tarihine kadar öğrencilere evleri boşaltmaları, aksi takdirde zor kullanarak boşaltma işleminin gerçekleştirileceği bildirildi.”

'Cuma namazı istemek suç kapsamında mı?'

Gazede Duvar'ın aktardığına göre, açıklamada daha önce Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ve mahkeme kararıyla bu binanın yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı devletin resmi kurumlarınca raporlu, belgeli olduğu halde neden kapatma kararı alındığı sorularak, “Kurumlar arası bir anlaşmazlık mı vardır? Adana Valiliği, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü raporlarına güvenmiyor mu?” diye soruldu.

Kapatma kararının son günlerde Alparslan Kuytul tarafından yapılan açıklamalar olduğunu söyleyen Furkan Gönüllüleri, "Bu karar, Furkan Gönüllüleri'nin sosyal medyada ‘korona günlerinde tedbir alınarak tekrar cuma namazının kılınması’ talebinden hemen sonra tebliğ edildi. Cuma namazının tedbir alınarak kılınmasını istemek birilerine göre suç kapsamında değerlendiriliyor ki bu talep sonrasında acısı öğrencilerden çıkartılmak istendi” dedi.

Açıklamada kararın bozulması, kesilen para cezasının iptal edilmesi ve öğrencilerin ikinci bir defa mağdur edilmemesi istendi.