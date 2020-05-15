Bursa Berberler Odası Başkanı Ocak: Müşterilere tek kullanımlık önlük yerine atık madde ile üretilmiş poşet verilmiş

Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, bazı işletmelerin koronavirüs tedbirlerine uymadıklarını belirterek, müşterilere tek kullanımlık önlük yerine atık madde ile üretilmiş poşet kullandıklarına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

Geçen pazartesi açılan işletmelerin bazılarının kurallara uymadıklarını belirten Ocak, "Bu konuda çok sayıda şikayet aldık. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili kaymakamlıklara bir genelge gönderdi. Kaymakamlıkların oluşturacağı komisyon, berberleri, pazarcıları ve ticari taksi şoförlerini denetleyecek" dedi.

Sözcü'den Halil Ataş'a konuşan Ocak, bazı berberlerin Sağlık Bakanlığı’nın kurallarını ihlal ettiklerine yönelik şikayetler aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı’nın berber ve kuaförlere yönelik tedbirleri var. 4 koltuk varsa ikisi dolu olacak. 5 koltuk varsa 3’ü dolu olacak. Önlük giyilecek. Maske takılacak. Dezenfekte suyu ve ortam dezenfektesi kullanılacak. Ürünler tek kullanımlık olacak. Ancak gelen şikayetler ve benim de şahit olduğum, atık maddeden üretilen poşeti kesip müşterinin önüne serip saç tıraşı yapıyorlar.”

'10 TL kâr yapacağız diye ceza alacaklar'

Ocak, kuralları ihlal edenlerin ceza alacağını belirterek, "Yapılan işlemi müşteriler şikayet etmiş. Beni Sağlık Bakanlığı’ndan ve bağlı olduğumuz Federasyon’dan aradılar. Şikayet alan birkaç ilin içinde Bursa’nın da olduğunu söylediler. Berberlerin 6 TL’ ye aldığı tek kullanımlık önlüğü firmalarla anlaşıp 2.5 TL’ye anlaşıp temin ettik. Berberlerimize bu kolaylığı sağladık. Ancak bazı işletmeler hâlâ 10 TL kar edeceğim diye poşet kullanıyor. O nedenle denetimlere tabi tutulacaklar. Kullananlar ceza alacak” ifadelerini kullandı.