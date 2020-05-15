Diyarbakır'da sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı: 12 metrekarelik alanı kaplıyor, 20 kilo ağırlığında

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken Diyarbakır'da bir gelinlikçi, 500 metre tül kullanarak yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan 20 kilogram ağırlığında 'sosyal mesafeli' gelinlik tasarladı.
Diyarbakır'da koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı.
Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken Diyarbakır'da bir gelinlikçi, 500 metre tül kullanarak yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan 20 kilogram ağırlığında 'sosyal mesafeli' gelinlik tasarladı.
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında 'görevi kötüye kullanmak' ve 'rüşvet almak' suçlarından soruşturma izni verildi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının virüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi. Özlü, "D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta" dedi.
Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazar Sevda Noyan'ın sarf ettiği sözlerle ilgili "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" dedi.
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