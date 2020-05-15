Diyarbakır'da sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı: 12 metrekarelik alanı kaplıyor, 20 kilo ağırlığında

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının virüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi. Özlü, "D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta" dedi.