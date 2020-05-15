Odatv, gazeteci Barış Pehlivan'ın darp edilme görüntülerini yayınladı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Cezaevi kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edildiği öğrenilen Pehlivan'ın avukatları tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda ise, savcılık 'darp olmadığını' ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Odatv ise, Pehlivan'ın darp edildiğine ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kamera kayıtlarında Pehlivan’ı darp eden gardiyanın, Pehlivan’ı Silivri Cezaevi’ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya girdiği ve sol eliyle Pehlivan’ın sırtına vurarak bir şeyler söylediği görülüyor.

Savcı kovuşturmaya yer yoktur kararında “müştekinin şahsi soyut iddiasından başka darp – cebir gördüğüne dair bir delil bulunmadı” dedi...



İşte gazeteci Pehlivan'ın darp görüntüleri ortada. Utanın... https://t.co/O0poe4d07P pic.twitter.com/zuyAI9GB4m — Odatv (@odatv) May 15, 2020

​