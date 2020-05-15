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    RTÜK Başkanı Şahin'den Sevda Noyan açıklaması: Çok büyütülecek bir konu değil

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    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazar Sevda Noyan'ın sarf ettiği sözlerle ilgili "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" dedi.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den, Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır” sözlerini sarf ettiği Ülke TV'ye ilişkin bir açıklama geldi. 

    Bir internet kanalının canlı yayınına katılan Şahin, Ülke TV ile ilgili raporun Üst Kurul'a geleceğini ve değerlendirileceğini belirterek şunları söyledi: 

    "Ülke TV'de talihsiz diyebileceğimiz bir açıklama yapıldı. Komşularıyla ilgili bir söylemde bulunuldu. Burada bizi sevindiren olay şu, ilgili TV kuruluşu hemen açıklama yaptı. Darbeyi kınamanın ötesindeki söylemlerin asla yanında olmadıklarını söylediler. Bu bizim için sevindirici.

    Moderatörlüğünü yapan kişiyle ilgili ve kendisi tarafından da açıklama yapıldı. Özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık alanında güzel gelişmeler.

    RTÜK sanki bazı kanalları hemen gündeme alıyor, diğerleri için raporlama süreci olmuyor gibi bir şey gündemde tutulmaya çalışılıyor.

    Ülke TV'yle ilgili olarak bu özürler ışığında RTÜK'e bir rapor gelecek ama bu rapor sonundaki verilecek müeyyide varsa bu müeyyide, darbe sevicilerini sevindiren, onları gülümseten bir ceza olmamalı. Bunları ayırmamız lazım. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli ve manevi değerler, komşularla ilgili söylenenler veya yayın ilkeleriyle ilgili bir aykırılık varsa bunu Üst Kurul'a getiriceğiz. Daha önce yaptığımız gibi vicdanlarımızda, oturup bunu değerlendireceğiz, karar vereceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Çok büyütülecek, RTÜK'ü töhmet altında bırakılacak bir konu değil. Bundan önce verdiğimiz kararlar ne kadar önemliyls bu TV kanalıyla ilgili karar da o kadar önemli."

    'Mazeretli değildim,raporlu hiç değildim sadece görevliydim'

    Şahin ayrıca Twitter hesabından bugünkü RTÜK Üst Kurul Toplantısı'na katılmadığına ilişkin iddiaya da cevap verdi.

    3 ay önce belirlenen başka bir toplantısı sebebi ile şehir dışında olduğunu ifade eden Şahin, "Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı.Kaç kez söyledim.3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim,raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin.Yaptığınız suçtur" dedi.

    CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Şahin'in bugün gerçekleşen Üst Kurul toplantısına mazaret göstererek katılmadığını belirtmiş ve “Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi" demişti. 

    Ne olmuştu? 

    Yazar Sevda Noyan, Ülke TV’de katıldığı Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında  "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

    Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

    Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

    "Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

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