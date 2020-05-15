Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime soruşturma

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında 'görevi kötüye kullanmak' ve 'rüşvet almak' suçlarından soruşturma izni verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre, Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Özcan hakkında soruşturma izni verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda 'Bilinçli olarak verdiği hukuka aykırı kararla şüphelilerin kaçmasına imkan sağlayarak mesleki kıdem ve deneyiminden beklenen basireti göstermeyip yargı yetkisini kötüye kullanmak suretiyle mesleğin şeref ve onuruna olan genel saygı ve güveni sarstığı...' vurgusu yapıldı.

Kararda, Özcan'ın üstlendiği konum gereği bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri doğrultusunda görev yapması gerekirken takdir yetkisini aştığı belirtildi.

Özcan'ın soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak şekilde tahliye kararı verdiğine değinilen kararda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu karara yapılan itirazı reddetmesi, kararı itirazen inceleyecek olan hâkime de verdiği kararın iki şüpheli (Zindaşti ve Ekrem Öztunç) bakımından mevcut delil durumu ile bağdaşmadığını ve itirazın bu şüpheliler bakımından kabul edilebileceğini belirtmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, bilinçli olarak verdiği hukuka aykırı kararla şüphelilerin kaçmasına imkân sağlamıştır” denildi.

Hakim Özcan'ın dosyası Yargıtay'a gidecek ve Özcan ilgili ceza dairesinde hakim karşısına çıkacak.

Zindaşti ve 3 adamı için 19 Ekim 2018 yapılan 'tutukluluk incelemesi' başvurusunu değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Özcan tahliye kararı vermişti. Zindaşti ile 3 adamı, tahliyenin ardından yurtdışına kaçmıştı.

Özcan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zindaşti’yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülmüştü.