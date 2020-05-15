Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Sıra bize geldiyse bedel öderiz

Diyanet İşleri Ali Erbaş ile ilgili olarak yaptıkları açıklama nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Bedel ödeme sırası bize geldiyse biz de bedel öderiz. Bu bizim önümüzde büyüttüğümüz bir konu değil soruşturma, talimatla açılmıştır" dedi.