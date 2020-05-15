Akar: Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Akar ayrıca, bedelli asker alımının 20 Haziran, terhislerin de 31 Mayıs'tan itibaren olacağını açıkladı. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacağı belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Operasyon bölgelerinde koronavirüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık."

Normalleşme çalışmaları

"Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz."

Bedelli askerlik

"31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işlemleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak."

İdlib'de Rusya ile ortak devriye

"Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi."

TSK'nın Libya görevi

"Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok."

FETÖ ile mücadele

"FETÖ ile mücadelede bakan onayı bekleyen bir belge yok."

"Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi."