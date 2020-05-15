Malatya'da 3 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya'da çalışan berberlerin koronavirüs taramasından geçirildiğini belirten Bentli, 3 kişinin virüse yakalandığını söyledi.

Bentli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz" diyen Bentli, virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu hatırlattı.

Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup; en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz. Virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım. — Prof. Dr. Recep BENTLİ (@recep_bentli) May 15, 2020

​Daha önce Burdur'da bir berberin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtilmişti.