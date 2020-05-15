16 yaşındaki genç sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına beş dakika kala ırmakta kayboldu

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine bugün 4 saat için verilen sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek, serinlemek istedi.

Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Boz, suda batıp, çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına karşın ırmakta kayboldu.

Arkadaşı fenalaştı

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ekibi, arama- kurtarma çalışması başlattı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli, bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbini tutarak, yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Boz'un cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.