Fatih Portakal: Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar, özel mülkümü yukarıdan dikizliyorlar

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftlik evindeki kaçak yapılar için İmar Barışı'ndan faydalandığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Portakal, kişisel Twitter hesabında yayınladığı açıklamada şunları kaydetti:

"Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. Yeni Asır’ı, DHA’sı özel mülkümü yukarıdan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar.

1-Dron kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. ++ — fatih portakal (@fatihportakal) May 15, 2020

​Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz!

İtibar cellatlarının bel altı vuruşlarına gelince,olay şu: Drone'la çektikleri arazimin fotosunda imar barışından yararlandığımız yerler: Altında 7 m2 konteyner olan sundurma, 8 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan..

3- İtibar cellatlarının bel altı vuruşlarına gelince,olay şu: Dronla çektikleri arazimin fotosunda imar barışından yararlandığımız yerler: altinda 7 m2 konteyner olan sundurma, 8 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan..++ — fatih portakal (@fatihportakal) May 15, 2020

​Drone marifeti ile çekilmiş fotoğrafta 'Başvuru yok' denilen 3 yerse: 4 tarafı açık sundurmalı garaj, ailenin için mekan ki, 2016 yılında kullanım belgesi zaten alınmıştı. Komiği içinde 25 tavuğun ikamet ettiği kümes. Bildiğin kümes! Köpeklerin kafeslerini kayda değer görmemişler.

Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın."