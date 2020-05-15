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    Bahçeli: CHP'den Gelecek Partisi ve DEVA'ya vekil nakli güçlü bir ihtimal olarak karşımızda, Seçim Kanunu değişmeli

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    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bazı milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurmaları için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne geçebileceğini iddia etti. Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin resmi internet sitesinde bazı açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değinen Bahçeli, "Bir yanda Kovid-19 salgınıyla boğuşan Türkiye’miz, diğer yanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır" dedi.

    'Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun Türkiye'ye istikamet çizme gayretkeşliğinin, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil ettiğini' ileri süren Bahçeli, "Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye’yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır" ifadesini kullandı.

    Bahçeli'nin açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir. Son günlerde ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur.
    • İP’in Memleket Masası önerisi, buna CHP’nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis’te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir.
    • Ayakları kırık ve küflü bir masa marifetiyle Türkiye’nin içine hapsedilmek istendiği tehlikeli süreç basiret ve şuur sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamaktadır. CHP ile İP’in gizli ortak HDP’yle birlikte çoktan zillet masasına oturup siyasi kundakçılık görevini üstlendikleri ayan beyan ortadadır.

    'Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek bayağı bir projedir'

    • İP’in HDP’yle ilgili samimiyetsiz açıklamaları, bu çerçevede eleştiri seviyesini kumandalı şekilde yükseltmesi aleni bir rol paylaşımının tezahüründen başka bir şey değildir. İP’e biçilen kurnaz ve kurmaca görev HDP kamburunu sözde hafifletmek, CHP’nin manevra alanını genişletip toplumsal mizanda zilletin imajını tahkim etmekten ibarettir.
    • Siyasi figüranlar masa başında ısmarlama senaryoların tedavül ve teminine eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde odaklanmışlardır. Zillet İttifakı bilinçli olarak ve bilirkişi takviyesiyle mutasyona uğrayıp HDP’yle mesafeyi danışıklı dövüş halinde arttırmayı hedeflemektedir. Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek, ince işçilikle ve kuyumcu titizliğiyle servis edilebilecek bayağı bir projedir.
    • Bu projenin müellifi teröristbaşı Fetullah Gülen, müstahdemi ise Zillet İttifakı’nı teşkil eden siyasi husumet cephesidir. CHP Genel Başkanı’nın Gelecek Partisi’yle Deva Partisi’ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018’deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir.
    • Demokrasi ve millet iradesine vahim bir suikast niteliği taşıyan bu ahlaksız teklifin siyasetin saygınlığıyla birlikte Gazi Meclisi’mizin güvenirliğine kesif bir saldırı olduğu da tartışmasızdır. 15 Temmuz 2020’ye kadar CHP’den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır.

    'Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu fark ettiğinden dolayı memleket masası teklifine sırtını dönmüştür'

    • Fethullah Gülen’i aklama ve kurtarma operasyonu memleket masasında ısıtılıp ardından da kamuoyuna takdim ve paylaşımı yapılacaktır. Hain Gülen’i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur. Türkiye bu oyuna düşmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu fark ettiğinden dolayı memleket masası teklifine bütün kapılarını kilitlemiş, sırtını dönmüştür.
    • 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar geçen süre 1401 gündür. Bununla birlikte, 15 Temmuz 2016’dan 15 Temmuz 2020’ye kadar geçen süre de 1461 gün olacaktır. Şayet memleket masası diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmesizin teröristbaşı Fethullah Gülen’in ABD tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindedir.

    'Milletvekili pazarı kurup demokrasi kültürüne hançer sallayanların utanmadan demokrasi ittifakından bahsetmeleri küstahça bir uydurmadır'

    • Bu olmadığı sürece memleket masası bir FETÖ masası olarak kalacak, imalat merkezi de Pensilvanya olarak anılacaktır. Bunun taşeronluğuna soyunanlar ise 15 Temmuz ihanet ve işgal girişiminden rövanş almayı, siyasi ikbal hesabıyla Türkiye’yi zehirlemeyi amaçlayan mihraklar olarak tarif edileceklerdir. Milletvekili pazarı kurup demokrasi kültürüne hançer sallayanların utanmadan, sıkılmadan demokrasi ittifakından bahsetmeleri küstahça bir yalan ve uydurmadır.
    • Şahsımın talimatla açıklama yaptığını rezilce ve hastalıklı bir ruhla ileri süren müfteri Kılıçdaroğlu’yla siyasi yandaş kafilesinin kimlerden ve hangi hasım merkezlerden emirler aldığı, nasıl yönetilip yönlendirildiği de bu vesileyle açıklık kazanmıştır. Siyasi hayatları ambargolu olan haciz altındaki şahsiyetlerin bize attıkları her iftira un ufak olmaya, aynen geri dönüp yakalarına yapışmaya mahkumdur.

    'Yeni bir siyasi aşı bularak ihaneti tedavi etmek için kuyruğa girenlerin Türk milleti nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır'

    Bahçeli'den hükümete 6 öneri

    MHP lideri Bahçeli, bu açıklamalarının ardından bazı önerilerde bulundu. Bunları 6 maddede özetleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

    1. Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.
    2. Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılmalıdır.
    3. TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.
    4. Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.
    5. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.
    6. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.
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