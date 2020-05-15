Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 15, 2020
İkili ve bölgesel meseleler ile Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı @RTErdogan Irak’ın yeni Başbakanı olmasından dolayı el-Kazımi’yi tebrik etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)