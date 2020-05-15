Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İkili ve bölgesel meseleler ile Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı @RTErdogan Irak’ın yeni Başbakanı olmasından dolayı el-Kazımi’yi tebrik etti.