Batman'da AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkisinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi

Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.