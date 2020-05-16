Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" dedi.

Akit TV’deki Derin Kutu programında kız çocuklarıyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.

Prof. Özgüven’in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

Prof. Muttalip Kutluk Özgüven: 12-17 yaş arası, çocuk doğurmak için en ideal yaş https://t.co/McQi90Nsob pic.twitter.com/vyVuj3ZjiB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 15, 2020

İstanbul Aydın Üniversitesi: Şiddetle kınıyoruz

Bu arada İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Özgüven’in skandal ifadelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.