'Hanım ağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Sedat Peker'i tehdit eden ve 'Hijyen' operasyonunda gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dün kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak 'Hijyen' operasyonu düzenlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, operasyon sırasında Mersin'de gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade vermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akkuş'un yanı sıra aynı operasyonda gözaltına alınan Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y. de serbest kaldı.

Akkuş, Sedat Peker'i tehdit ettiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme gelmişti.

Eski polis

Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu. Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

20 kişilik haraç çetesi kurdu

Hanımağa lakaplı Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı