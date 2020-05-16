Koronavirüs salgını sürecinde cezaevinden çıkan 14 kişi Büyükada'daki San Pasifiko Kilisesi'nde karantinaya girdi

Özkök, bugünkü köşe yazısında Ceza İnfaz Yasası’ndan çıkan bazı mahkûmların gizlice Büyükada’ya getirildiği ve orada barındırıldığı iddialarının perde arkasını aktardı.

Konuyla ilgili Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile konuştuğunu belirten Özkök, "Büyükada’daki San Pasifiko Kilisesi 4 Mayıs günü belediyeye başvurup, korona tehlikesi nedeniyle cezaevlerinden çıkarılan 14 kişiyi adaya getirip karantina sırasında burada barındırmayı istemişler" ifadelerini kullandı.

Bu talebe belediyenin olumlu yanıt verdiğini ifade eden Özkök, bu kişilerin çoğunun rahip ve rahibe olduğunu belirtti.

Özkök, kilisede kalanların Güney Afrika, Fransa, Kanada, Demokratik Kongo, Filipinler, Şili, Hindistan, Kolombiya, Bolivya, Hollanda uyruklu olduğunu da söyleyerek Erdem Gül'ün şu açıklamasını aktardı:

“Adalar bütün tarihi boyunca çokkültürlü ve çokinançlı bir yer olarak kalmış. Bugün de böyle. Her gruptan insan var. Ayrıca öyle halkının çoğundan gelen böyle bir tepki de yok. Sosyal medya şehvetiyle ortalığı birbirine katmak isteyen küçük bir çevrenin yaydığı söylenti bu. Tamamen insani bir durum ve insani duyguları olan hiçbir insanın itiraz edeceği bir şey değil.”