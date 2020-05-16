Kayıt
15:58 16 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Yüzyılın rotası' sanal ortamda: İmamoğlu, Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu yolcu etti

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 48
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104184/49/1041844954_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_621facdaaba659af55ca2c482e855494.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005161042055693-yuzyilin-rotasi-sanal-ortamda-imamoglu-galata-rihtimindan-bandirma-vapurunu-yolcu-etti/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi www.yuzyilinrotasi.com sitesinde Bandırma Vapuru'nun yolculuğunu yeniden canlandırıyor. Sanal Bandırma Vapuru'nu Karaköy İskelesi'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uğurladı.

    Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareketi, internet üzerinden ‘Yüzyılın Rotası‘ etkinliği ile yeniden canlandırılıyor. Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, internet ortamında hareket ederek 4 günde Samsun’a varacak olan Bandırma Vapuru’nu Galata Rıhtımı’ndan (Karaköy İskelesi) 12:10’da yolcu etti.

    İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da yola çıkan Bandırma Vapuru, 4 günün sonunda 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşabilmişti. ‘Yüzyılın Rotası( etkinlikleri kapsamında gerçek rotasına sadık kalınarak İnternet ortamında hareket eden Bandırma Vapuru, 19 Mayıs Salı günü Samsun’a ulaşacak. İnternet sitesinde yolculuk boyunca Bandırma Vapuru’nun yaşadığı tehlikeler ve o güne ait gelişmeler hazırlanan videolarla anlatılıyor.

    İmamoğlu: Hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular

    Tarihteki adıyla Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu yolcu eden Başkan İmamoğlu şöyle konuştu: “Bandırma Vapuru’nun ömrünü tüketmiş olduğu bile konuşuluyordu. Daha ötesi, buradan yola çıktıktan sonra, Kız Kulesi’ne vardığında bile İngiliz görevlileri tarafından sorguya alınan vapur, denizde rotasında ilerlerken bir İngiliz torpidosu tarafından vurularak batırılacağı bile konuşuluyordu. Rauf Orbay bu bilgiyi veriyordu. İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ülküsünü ta o günden ruhunda taşıyan bir komutandı, liderdi ve bu duyguyla yola çıkmıştı. Geri dönmenin mümkün olmadığını, Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin, Anadolu’nun ayağa kalkmasıyla mümkün olduğunu kafasına yazmış, hazırlığını yapmış ve yola koyulmuştu. 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıkana kadar ki o 4 günlük heyecanı yaşayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular. Hatta onları takip eden İngiliz torpidosunu yolda giderken, Karadeniz’in fırtınalı dalgaları arasında kendilerini kaybettirerek bir nebze rahatlamış oldular. İşte 19 Mayıs 1919, Atamızın ayağını Samsun’a basmasının başlangıç anı. Yani, umutların Bandırma Vapuru’na yüklendiği, geleceğe dönük bütün güzelliklerin ve güzel duyguların içine dolduğu o vapurun yola çıktığı yer burası. İşte 16 Mayıs’ta, vapurumuzu, Atamızın istiklale yola çıkışına eşlik etme adına buradayız. Uğurlar olsun Mustafa Kemal Atatürk.”

    Bandırma Vapuru’nun gerçek zamanlı seyahati www.yuzyilinrotasi.com  sitesinden takip edilebilir.

    Etiketler:
    Mustafa Kemal Atatürk, Karaköy, Bandırma, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mayakovskaya istasyonu görevlisi
    Moskova Metrosu 85 yaşında
    Karikatür
    Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet