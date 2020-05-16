İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. Dr. Özgüven’in görevine son verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi, bir televizyon programında 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" ifadelerini kullanan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verildiğini açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Akit TV’deki Derin Kutu programında kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in kurumla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Açıklamada "Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir.

KAMUOYUNA DUYURULUR. — İstanbul Aydın Üniversitesi #EvdeKalİAÜ (@IAUKampus) May 16, 2020

​Üniversiteden daha önce yapılan açıklamada Özgüven'in açıklamaları nedeniyle hakkında hukuki süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof.Dr Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir.

Kendisini şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

KAMUOYUNA DUYURULUR. pic.twitter.com/NOhEKYnkNZ — İstanbul Aydın Üniversitesi #EvdeKalİAÜ (@IAUKampus) May 15, 2020

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Ne olmuştu?

Özgüven, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etmişti.

Prof. Özgüven’in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyleydi:

“Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

Prof. Muttalip Kutluk Özgüven: 12-17 yaş arası, çocuk doğurmak için en ideal yaş https://t.co/McQi90Nsob pic.twitter.com/vyVuj3ZjiB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 15, 2020

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