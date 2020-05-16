Yasağa rağmen denize girenler 'Hemen eve gideceğiz' diye tepki gösterdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen çocuklarla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" yanıtını verdi.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan'da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranların ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, bugün sıcak havaya rağmen evde kalmayı tercih etti. İlçenin ana cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Çalışanlar ve dolaşmaya çıkanlar ise gölge yerlerden yürümeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.

2 kadın yanlarındaki 4 çocukla Siteler Mahallesi'nden gizlice denize girdi. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, DHA muhabirlerine "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi. Denizde yüzen 2 erkek ise, Uzunyalı mevkisinde selfie çekti.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının gündüz 37-40 derece, nem oranının ise yüzde 60 ile 65 arasında olduğunu belirtti.