İmamoğlu 'Askıda Fatura' verilerini paylaştı: En fazla yoksul ilçeler için ödeme yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, askıda fatura kampanyasının verilerini paylaştı. Buna göre şehrin en yoksul ilçeleri en fazla faturanın ödendiği yerler oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Koronavirüs salgını sürecinde başlatılan Askıda Fatura uygulamasına ilişkin detayları paylaştı.İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Hayırsever vatandaşlarımızın askıda ödediği faturaların ilçe ilçe dağılımı, yoksulluk haritamıza uygun bir dağılım gösteriyor. Bu tablo hayırseverlerin desteğinin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor. Bu en güzel hayır işini güçlendirerek sürdürelim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun paylaştığı verilere göre, en çok faturası ödenen ilçe, İstanbul’un en yoksul ilçelerinden biri olan Esenyurt. Esenyurt’u sırasıyla Sancaktepe, Bahçelievler, Sultangazi ve Bağcılar takip ediyor.

İmamoğlu, ayrıca fatura ödemesi yoğunluk haritasını da açıklamasıyla birlikte paylaştı. Ödenen 120 binden fazla faturanın 38 bin 918'ini doğalgaz, 38 bin 918'ini su faturaları oluşturdu.

Hayırsever vatandaşlarımızın askıda ödediği faturaların ilçe ilçe dağılımı, yoksulluk haritamıza uygun bir dağılım gösteriyor. Bu tablo hayırseverlerin desteğinin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor.



Bu en güzel hayır işini güçlendirerek sürdürelim.https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/vNTrS1s3w1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 16, 2020

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